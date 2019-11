Cagliari, scontro auto moto in viale Monastir: due feriti

Scontro tra un’auto e una moto questo pomeriggio nel viale Monastir. Secondo la ricostruzione degli agenti della Polizia Municipale intervenuti per i rilievi, una Smart condotta da un cagliaritano di 34 anni mentre svoltava verso via Semelia ha urtato una moto Honda, guidata da un 30enne, diretto verso la statale 131. A seguito dell’impatto il conducente e il passeggero Entrambi sono stati soccorsi da due ambulanze del 118 e trasportati rispettivamente all’ospedale Marino e al Santissima Trinità. Non sarebbero in gravi condizioni.