Cagliari, schianto tra un’auto e un bus in viale Marconi: quattro feriti e una donna svenuta

Un altro incidente nel viale Marconi a Cagliari ingolfato dai lavori. Una donna al volante di un’Alfa Romeo, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un pullman dell’Arst. L’impatto è stato molto forte, tanto che tutta la parte anteriore della macchina è distrutta. La guidatrice, ferita, è uscita con le proprie gambe dalle lamiere. A bordo del bus, invece, sono tre i feriti, tra i quali una passeggera, svenuta probabilmente anche per lo spavento. Sul posto ci sono i soccorritori del 118, arrivati a sirene spiegate con l’ambulanza. Alla guidatrice le è stato assegnato un codice giallo. Tutti i feriti, fortunatamente, non sono in gravi condizioni. Il traffico è in tilt.