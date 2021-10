Quartucciu, la grande ripartenza della banda musicale Santa Cecilia: si cercano nuovi musicisti

Nuova ripartenza della Banda Santa Cecilia di Quartucciu.

La banda musicale Santa Cecilia ricerca nuovi musicisti da integrare nel proprio organico, e lo fa con l’istituzione dei corsi, sono aperte le iscrizioni ai corsi di orientamento bandistico mirati alla preparazione dei nuovi musicisti che dopo una curata preparazione verranno inseriti in banda.

La banda nata nel 2019 è diretta dal neo direttore il maestro Alessio Meloni e dalla vice la maestra Silvia Saba, di cui fanno parte 30 musicisti diplomati al conservatorio di Cagliari.

Dopo un anno e mezzo di incertezze, tra corsi iniziati e interrotti a causa dell’emergenza sanitaria, da pochi giorni la banda ha riaperto le porte della sede in via Quartu, Ex Scuola Dante, accogliendo in sicurezza i componenti e futuri allievi, rispettando le norme per contrastare il virus, non solo dopo la chiusura forzata la banda ha ripreso anche con i servizi, accompagnando la processione di San Pietro Pascasio lo scorso settembre e altri sono in fase di preparazione di cui, la commemorazione dei caduti il 4 novembre presso il comune di Uta e le celebrazioni in onore di Santa Cecilia patrona dei musicisti che quest’anno è ospitata presso la chiesa di Sant’Efisio a Cagliari il 28 novembre ore 9.00

Ora un nuovo inizio e coloro che vorranno imparare uno strumento possono contattarci tramite le pagine fb della banda, si potranno imparare tutti gli strumenti a fiato e a percussione, in più una novità si potrà imparare anche il pianoforte e per i più piccoli la propedeutica “giochiamo con la musica”, per partecipare non esiste un limite di età. I corsi sono tenuti da insegnanti professionisti diplomati al conservatorio e patrocinati dalla Regione Sardegna e dalla Città Metropolitana di Cagliari.