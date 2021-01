Cagliari, schianto alla rotonda di via Cadello: due giovani in codice rosso, un 20enne è gravissimo

Incidente stradale in tarda serata tra un’auto ed una moto nella rotatoria Cadello/Is Mirrionis. Per cause in fase di accertamento, un’Alfa Romeo condotta da un 55enne cagliaritano ed un motociclo Honda condotta da un 20enne cagliaritano si sono scontrate nella rotonda. Il conducente del motociclo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Policlinico con assegnato codice rosso: dai controlli effettuati dagli agenti della Locale, il motociclista è risultato sprovvisto della patente di guida per cui verrà sanzionato.

Il veicolo è stato dunque sottoposto a fermo amministrativo. Ad avere la peggio però è stato il passeggero del motociclo, un ragazzo cagliaritano di 20 anni, che veniva soccorso da un’altra ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso in gravi condizioni. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.