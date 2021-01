Cagliari, incidente nel sabato sera: crash nel Largo, un minorenne portato via in ambulanza. Incidente stradale in tarda serata in pieno centro a Cagliari. Una Mercedes condotta da un cagliaritano di 36 anni, nel transitare nel largo Carlo Felice, ha tamponato una Renault Clio condotta da una 42enne cagliaritana. Un passeggero minorenne della Renault Clio è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato con un codice giallo al policlinico. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.