Arrivano i pagamenti dei contributi alle famiglie con disabili a carico come previsto dalla legge 162. Dopo le tante segnalazioni dei nostri lettori e la denuncia di Casteddu online (qui l’articolo), finalmente il comune di Cagliari sblocca i pagamenti di gennaio, per poi allineare quelli degli altri mesi in arretrato. Un ritardo, spiega il comune, dovuto alla necessità di aggiornare i database e verificare coerenza di importi e correttezza delle erogazioni.

“Il servizio Politiche sociali e della casa informa che sono in pagamento i contributi relativi ai piani personalizzati legge 162/1998 per la mensilità di gennaio 2025”, si legge nel comunicato del comune. “Consapevoli del sacrificio a carico delle famiglie, subito per il completamento dell’aggiornamento del sistema informatico di gestione della misura, si evidenzia che lo stesso si è reso indispensabile e non rinviabile anche al fine di scongiurare erogazioni non congrue rispetto al beneficio accordato o futuri blocchi e sospensioni nell’erogazione del contributo.

Sono già state avviate le procedure di verifica e i caricamenti del mese di febbraio, con l’obiettivo di recuperare il ritardo e allineare i pagamenti”.