Cagliari, Sant’Efisio senza fedeli anche nel 2021? “Profonda tristezza, la pandemia non ci sta facendo vivere”

Giancarlo Sanna, presidente dell’Arciconfraternita del Gonfalone, ai microfoni di Radio Casteddu: “Tutta la Sardegna, tutta Cagliari si affida al suo Santo e siamo sicuri che Sant’Efisio non ci abbandonerà”.

Sui festeggiamenti “non abbiamo nessuna notizia perché i tempi non sono maturi, bisogna che si valuti una volta che si avrà un’idea più precisa di come si sta evolvendo o involvendo la pandemia. Queste valutazioni vanno fatte in stretto concerto con il comune di Cagliari che è colui che ha effettuato il voto, la Curia e l’Arciconfraternita. Ovviamente anche noi dobbiamo subordinarci a quello che decide la prefettura che a sua volta deve subordinarsi agli eventuali nuovi Dpcm che saranno emanati. Per quanto riguarda l’Arciconfraternita, i nostri cerimoniali sono collaudati nei secoli per cui non abbiamo assolutamente difficoltà ad adeguarci alle situazioni”.

Il voto quindi sarà sciolto, però sarebbe, forse, la prima volta nella storia che per due anni di fila non ci sarà il pubblico. “È chiaro che è una profonda tristezza, la stiamo vivendo con estremo disagio perché fa parte dell’essere umano avere contatti, vivere con gli altri e questa pandemia purtroppo ci sta levando questo. La macchina organizzativa per quanto ci riguarda si sta mettendo in moto, adesso avremo un incontro con la guardiania, dobbiamo essere pronti a qualsiasi evenienza”.

La preghiera in questo momento è la cosa più importante di fronte ai decessi che avvengono ogni giorno: la situazione è migliorata ma ancora si continua a morire. “Non dimentichiamoci che anche il vescovo di Cagliari, nell’occasione della festa di Sant’Efisio del 15 gennaio, ha rinnovato l’atto di affidamento ancora una volta di tutta la Sardegna, tutta Cagliari: si affida al suo santo e siamo sicuri che Sant’Efisio non ci abbandonerà”.

Risentite qui l’intervista a Giancarlo Sanna del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU