Cagliari, Sant’Efisio passa tra i cantieri: modificate le tribune

Sant’Efisio passa tra i cantieri. I lavori in via Roma e piazza Matteotti costringeranno il Comune a modificare gli assetti della tribune destinate ad accogliere gli spettatori desiderosi di assistere alla sfilata di traccas, cavalieri, gruppi in costume e corteo religioso prima del cocchio. La decisione è della giunta Truzzu.

Per favorire un maggiore controllo delle presenze e degli assembramenti nella zona di via Roma, dove storicamente viene registrata una forte presenza di pubblico, verrà confermato il numero di posti a sedere nelle tribune in linea con quanto previsto negli anni precedenti, pari a circa mille e 900 posti. Confermate le postazioni della scorsa edizione: di fronte alla stazione ferroviaria, palazzo Vivanet, 2 tribune su via Roma lato piazza Matteotti, palazzo civico, escludendo la tribuna di fronte al Largo Carlo Felice.

Infine, “per non gravare eccessivamente sulla viabilità della zona in considerazione dei diversi cantieri presenti, sarà disposta la riduzione della profondità delle tribune installate lungo via Roma, recuperando, in via eccezionale, i posti in riduzione con una o più tribune nel largo Carlo Felice e in via Roma, aggiuntive rispetto a quelle sopra elencate”.