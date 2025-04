Dopo il blackout di ieri sera che ha lasciato al buio diversi rioni cagliaritani, anche il giorno di Pasqua non è stato migliore per i residenti di San Benedetto. A causa dell’allargamento di una cabina a Via Tola, il quartiere è senza corrente elettrica da questa mattina alle 12. Sul posto sono stati portati dei generatori per permettere il funzionamento dei macchinari salvavita di alcuni residenti.