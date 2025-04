Sono ore di profonda angoscia dopo le ricerche andate a vuoto tutta la giornata di ieri: erano usciti per una battuta di pesca, da allora si sono perse le loro tracce. Sono stati rinvenuti alcuni oggetti personale, uno zaino e gli stivali. Si spera che siano riusciti a mettersi in salvo da qualche parte e nel mentre ci si stringe alla sua famiglia che attende notizie dei ragazzi. “Tutto il giorno col fiato sospeso” scrive un amico di famiglia, “conosco entrambi questi ragazzi, che per anni hanno fatto parte delle fila delle Api Olbiesi. Due giovani splendidi: educati, volenterosi, ottimisti.

La passione per il mare li accomuna, e chi ama il mare sa che ogni occasione è buona per inseguirlo.

Voglio pensare che abbiano con sé i telefoni, e che per qualche ragione non possano ancora mettersi in contatto con la loro mamma. Solo questo.

Da olbiese, e soprattutto da genitore, mi sento profondamente vicino ai familiari, in particolare a te, Simona.

Vorrei poterti vedere piangere di gioia, con i tuoi meravigliosi figli stretti tra le braccia, e che questa terribile avventura resti soltanto un brutto ricordo, da lasciarsi alle spalle”.