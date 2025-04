Cagliari, vandalizzato durante la notte il minotauro di Bruno Meloni, era installato nella parete laterale della Chiesa di Santa Croce, tra via Corte d’Appello e vico 3 Genovesi. “Ritrovato questa mattina buttato e piegato dietro il ghetto degli ebrei nel giardino che collega i due parcheggi”. Un residente ha riferito alle autorità “che il fatto sarebbe avvenuto attorno all’una e mezza da parte di alcuni giovani che parlavano inglese e che sono stati visti per pochissimi secondi fuggire da qualche abitante dei palazzi accanto”. Preoccupazione tra i cittadini: “In assenza di telecamere e con un quartiere con pochi abitanti, le condizioni per agire indisturbati sono tante. Nessuno li ha incrociati o fermati. Poteva essere un pezzo di ferro o d’oro, una borsa piena o vuota”.