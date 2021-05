Cagliari, salta il cinema sotto le stelle in piazza del Carmine

La presidentessa Cecilia Congiu dell’Ulaas Cataleya eventi a Radio Casteddu:

“Tavolini dei bar e ristoranti, le giostrine: insomma per noi non c’è più spazio. L’amministrazione ci dice inoltre che la domenica c’è uno spazio riservato all’antiquariato e altri sono per il ristoro all’aperto concessi a due aziende. Non sapremmo neanche più dove metterci, perché nei lati della strada ci sono i tavolini dell’attività, dall’altra parte lo stesso e poi alla fine succede, insomma, una baraonda. Volevamo capire, ma siamo arrivati a questo punto. Avantieri ci hanno mandano un’integrazione, il 24 di maggio, e noi dovevamo iniziare il primo weekend di giugno perché volevamo creare un certo ambiente. Però, 11 enti coinvolti per questo spazio è assurdo.

Avevamo chiesto uno spazio per delle bancarelle, ma neanche quelle. Alla fine abbiamo scritto una lettera di rinuncia.

Dovevano essere 50/60 i posti a sedere per il semplice fatto che, per le norme anti covid, dobbiamo lasciare più spazio, un’area di 130 metri quadrati per il cinema e 120 per le bancarelle e avremmo dovuto pagare 8 mila euro di suolo pubblico.

Insomma un’attività antieconomica alla fine”.

Risentite qui l’intervista del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu