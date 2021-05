Mascherine in ristorante al chiuso anche in Sardegna: “Raccomandazione per scongiurare nuovi aumenti di contagi”

Mascherine in ristorante al chiuso, da togliere solo quando si mangia: una raccomandazione per scongiurare un nuovo aumento dei contagi. A Radio Casteddu, Giovanni Sotgiu: “Come spiegare la diminuzione dei contagi degli ultimi giorni? È un effetto combinato, conseguente alle restrizioni che sono state applicate: nella nostra regione le settimane passate in fascia rossa e poi arancione hanno favorito la riduzione dei contagi del virus. Inoltre aver incrementato il livello di copertura vaccinale della popolazione ha definito una serie di vantaggi per ostacolare il virus”.

“Soprattutto il fatto di aver messo a protezione le categorie più a rischio, quelle principalmente più colpite dalla malattia come gli ultrasessantacinquenni che presentano delle malattie concomitanti. Due elementi, insomma, importanti che hanno comportato un vantaggio. Bisogna però mantenere la massima attenzione, ciò che si sta monitorando da qualche settimana è la situazione in Inghilterra dove ci sono, in questo momento, due città dove abbiamo avuto un importante incremento di numero di casi nella popolazione, soprattutto quella scolastica da 6 a 14 anni e conseguente alla variante indiana. Questo sta destando preoccupazione perché la variante indiana, che è stata isolata nel Regno Unito, ha una contagiosità superiore rispetto a quella inglese che, in questo momento, è la dominante in Italia. È chiaro che i controlli, a livello internazionale e nazionale, dovranno porre attenzione alla circolazione di questa nuova variante. Dai prossimi giorni, nuove aperture e meno restrizioni, ma bisognerà essere particolarmente attenti e adottare dei comportamenti adeguati. Per esempio, in ristorante al chiuso, sarebbe opportuno indossare sempre la mascherina e toglierla solo durante il pasto”.

