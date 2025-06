L’appuntamento è fissato presso l’ENI station di Via Emanuele Pessagno, Cagliari. L’iniziativa nasce dalla necessità urgente di contrastare lo stato di degrado in cui versa la zona, con rifiuti abbandonati che compromettono il paesaggio e l’esperienza quotidiana di cittadini e visitatori. Via Calata della Fiera, crocevia tra il porticciolo turistico della Marina di Sant’Elmo, la Fiera di Cagliari e uno degli accessi al Parco Nervi, rappresenta infatti un punto strategico e simbolico per tutta la città. Ripartire da qui significa restituire valore non solo a uno spazio fisico, ma all’intera comunità urbana.

L’evento è aperto a tutti: cittadini, associazioni, turisti e operatori locali. Per partecipare è sufficiente registrarsi sull’APP (bit.ly/3ZL1x1Q).

L’intervento si propone non solo di rimuovere i rifiuti accumulati, ma anche di lanciare un messaggio: la rigenerazione urbana è un atto collettivo, concreto e partecipato. Un gesto di cura che ha il potere di trasformare i luoghi e, con essi, le relazioni tra le persone.

“Siamo convinti che ogni luogo abbandonato rappresenti un’opportunità. Su Siccu non deve più convivere con il degrado: la zona merita di essere vissuta, attraversata, amata. Questo intervento è solo l’inizio”, dichiara Simona Montis, referente di Retake Cagliari.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio movimento di cittadinanza attiva promosso da Retake in tutta Italia, che mira a connettere la cura degli spazi urbani con la costruzione di comunità solidali e inclusive. Un’azione concreta per dimostrare che un altro modello di città è possibile – e passa dal coinvolgimento diretto di chi la vive.