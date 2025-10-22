I Carabinieri della Stazione di Stampace hanno arrestato un uomo di 37 anni, disoccupato e residente a Selargius, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato.
L’intervento è scattato dopo la segnalazione del personale di un negozio di viale Marconi, dove l’uomo si era impossessato di alcuni capi d’abbigliamento del valore complessivo di circa 200 euro, allontanandosi senza pagare.
Rintracciato poco dopo dai militari nei pressi dell’attività commerciale, il trentasettenne è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso della refurtiva, successivamente restituita ai proprietari del negozio.
Al termine delle procedure di rito, l’arrestato è stato portato in tribunale per il processo con rito direttissimo.