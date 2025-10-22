Non è ancora finita l’operazione “Termine”, coordinata dall’antimafia di Cagliari, che all’inizio del mese aveva portato all’esecuzione di decine di provvedimenti cautelari e al sequestro di ingenti quantitativi di stupefacente e armi da guerra in Sardegna. A Barisardo, in Ogliastra, i carabinieri hanno trovato oltre 51 chilogrammi di hashish, suddivisi in circa cento panetti accuratamente confezionati in involucri di plastica e occultati all’interno di un bidone interrato sotto una grande quercia.

Lo stupefacente, sottoposto a sequestro, sarà oggetto di accertamenti di laboratorio per determinarne la purezza e il valore complessivo, che, una volta immesso sul mercato, avrebbe potuto superare i 220.000 euro considerando il valore al dettaglio delle singole dosi.