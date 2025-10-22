Sicurezza, salute e tutela dei lavoratori. I militari hanno portato a termine due distinte ispezioni nei comuni di Domus de Maria e Uta, che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di due imprenditori ritenuti responsabili di violazioni alle normative sulla sicurezza e tutela dei lavoratori.

A Domus de Maria, l’ispezione ha riguardato un’attività di ristorazione riconducibile a un 59enne, socio amministratore di una società con sede e sede operativa in paese, che avrebbe omesso di sottoporre i lavoratori a visita medica obbligatoria e di garantire loro una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro: nei suoi confronti multe per 7000 euro.

A Uta, analoga attività di verifica ha interessato un supermercato gestito da un 44enne cagliaritano, amministratore unico di una società con sede legale nel capoluogo, il quale avrebbe installato impianti audiovisivi idonei a consentire il controllo a distanza dell’attività dei dipendenti, la multa in questo caso sfiora i 400 euro.

Le due operazioni rientrano nell’ambito della costante attività di vigilanza svolta dai carabinieri del nucleo ispettorato del Lavoro di Cagliari, in stretta collaborazione con il comando provinciale e con gli organi preposti al contrasto delle irregolarità nei rapporti di lavoro, finalizzata a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e la tutela dei diritti dei lavoratori.