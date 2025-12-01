Grande onore e soddisfazione per il Cagliari e per il centrocampista Alessandro Deiola, premiato dall’Associazione Italiana Calciatori per il gol più bello dell’anno della Serie A stagione 2024-2025.

Il calciatore ha ricevuto il prezioso premio durante il Gran Gala del Calcio a Milano.

Il gol premiato è quello segnato dal centrocampista lo scorso 18 maggio contro il Venezia proprio all’Unipol Domus.

Deiola ha vinto con circa 30mila voti da parte dei tifosi che hanno votato sulla piattaforma online della manifestazione. Un bellissimo riconoscimento attribuito dal pubblico del calcio e dalla Rivista Undici che ha accuratamente selezionato i gol da votare.

Foto social Cagliari Calcio