È stato appena convalidato l’arresto di un 54enne di origine algerina, senza fissa dimora e già noto alle Forze di Polizia, operato nella serata di ieri dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari per un furto in flagranza.

La vicenda ha preso avvio nel cuore del centro cittadino, tra Piazza del Carmine e via Sassari — area soggetta a un regime di tutela rafforzata — quando i militari sono stati avvicinati da un giovane residente in città. Il ragazzo ha riferito con concitazione agli operanti di aver appena subito il furto del proprio monopattino elettrico, asportato solo pochi istanti prima ed ha fornito la direzione di fuga del ladro.

La tempestiva reazione dell’equipaggio della “Gazzella” ha permesso di avviare ricerche immediate nelle vie limitrofe, culminate in pochissimo tempo con l’individuazione del sospettato, sorpreso mentre tentava di allontanarsi ancora in possesso del mezzo rubato. L’uomo è stato prontamente bloccato e accompagnato presso gli uffici di via Nuoro.

Al termine degli adempimenti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’interessato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando fino all’udienza odierna.