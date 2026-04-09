È in programma per martedì 21 aprile 2026, dalle ore 9 alle 12 il Centro polifunzionale Arte e Cultura “l Lazzaretto” in via Dei Navigatori 1, ospiterà una nuova giornata di microchippatura gratuita per i cani.

L’iniziativa, aperta a tutte e tutti, è promossa dall’Assessorato all’Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico del Comune di Cagliari, insieme all’Ufficio del Garante degli animali, con la collaborazione della Asl di Cagliari e dell’Ente nazionale protezione animali (Enpa).

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, da effettuare entro sabato 18 aprile e sino a esaurimento dei microchip disponibili. È possibile fissare l’appuntamento telefonando ai numeri 340.2110586 o 344.0318565. In alternativa inviare una email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] .

Per agevolare le operazioni, le proprietarie e i proprietari dei cani dovranno presentarsi con guinzaglio e museruola pronti all’uso, qualora fosse necessario, e con la scheda di iscrizione all’anagrafe canina (link più sotto) già compilata.

Le precedenti giornate di microchippatura hanno fatto registrare una partecipazione numerosa, segno di una crescente sensibilità sul tema. E perciò, come ha spiegato l’assessora Luisa Giua Marassi, “l’Amministrazione comunale ha deciso di rendere l’iniziativa continuativa, con una cadenza almeno trimestrale”, ma anche di “mantenere l’apertura a tutte e tutti i proprietari di cani, anche non residenti a Cagliari”. Una decisione che ha l’obiettivo preciso di contrastare il randagismo e gli abbandoni, fenomeni che incidono non solo sul benessere degli animali, ma anche sui costi sostenuti dalla collettività per la gestione dei canili.

Il microchip è uno strumento semplice, ma fondamentale. Anche perché permette di identificare il cane, facilitare il ricongiungimento in caso di smarrimento.

Per chi non ha ancora provveduto, l’invito è dunque chiaro: prenotare quanto prima la microchippatura del proprio cane, cogliendo un’opportunità gratuita, che tutela gli animali e rafforza il senso civico dell’intera comunità.