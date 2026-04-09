Drammatico omicidio in Sardegna: ammazza il padre con il cacciavite e viene arrestato dai carabinieri.LA TRAGEDIA DI BOSA- Secondo le accuse il figlio 42enne avrebbe ucciso il padre di 68 anni, arrivato in ospedale in condizioni gravissime e poi deceduto.. Ecco chi è la vittima: lui si chiamava Giuseppe Pinna, il figlio fermato dai militari è Paolo Pinna, ritenuto il presunto responsabile del delitto avvenuto all’improvviso in una casa di via Pischedda a Bosa. Forse al termine di una lite, con in mano un cacciavite l’uomo avrebbe colpito ripetutamente il padre. Sulla vicenda indagini derrate dei carabinieri del nucleo investigativo di Nuoro.