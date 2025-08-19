Un 27enne originario di Nuoro, senza fissa dimora, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Cagliari perchè ritenuto responsabile di rapina impropria.

Il giovane, dopo essersi introdotto all’interno di un punto vendita situato in viale Marconi, si sarebbe impossessato di vari articoli per un valore complessivo di circa 170 euro, cercando di allontanarsi senza pagare. Intercettato dal responsabile della sicurezza del negozio, un 62enne cagliaritano, l’uomo avrebbe reagito con violenza, spintonandolo e successivamente impugnando un estintore a polvere, che avrebbe attivato in sua direzione nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

Provvidenziale è stato il tempestivo intervento dei Carabinieri, giunti sul posto mentre l’aggressore stava ancora scaricando l’estintore contro l’addetto alla vigilanza. I militari sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza, evitando ulteriori conseguenze per le persone presenti.

L’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Cagliari, dove rimarrà in attesa del giudizio con rito direttissimo.