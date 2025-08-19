Monserrato, morta la seconda donna intossicata dal botulino: si chiamava Valeria Sollai e lavorava come cuoca alla scuola Monumento ai Caduti. Era ricoverata da settimane in rianimazione. La donna aveva partecipato alla festa latina e purtroppo le sue condizioni erano molto gravi. Aveva 62 anni.

Si aggrava così il bilancio della intossicazione dilagata dopo il consumo di salsa guacamole in uno stand di cibo messicano durante quella che doveva essere una allegra serata d’estate e si è invece trasformata in una tragedia.