Violate le norme di sicurezza sui posti di lavoro: il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Cagliari, a conclusione di un’attività ispettiva, ha denunciato una 55enne, amministratrice unica di una società operante nel settore del commercio a Villaputzu, ritenuta responsabile di non aver provveduto alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente. L’attività ha evidenziato la violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’elevazione di sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 1.500 euro.