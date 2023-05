Cagliari, rivoluzione al Poetto: via i camion bar dal Cavalluccio Marino

Addio Cavalluccio Marino. I camion bar spariranno da via Vulcano, dal parcheggio tra il lungomare e il parco giochi e verranno presto trasferiti in via Stromboli. E poi via alle gare per i box dei mercati. Buone notizie per gli altri camion bar della città: le postazioni concesse in via d’urgenza per il Covid saranno messe in gara e gli operatori potranno continuare a lavorare anche dopo la pandemia.

Tutto nella delibera della giunta Truzzu che da il via alle “linee d’indirizzo per la revisione e l’adeguamento del piano delle aree pubbliche da destinare all’esercizio dell’attività del commercio sulle aree pubbliche”.

Poetto. La delibera istituisce che le aree destinate al commercio food in via Stromboli (nel tratto parallelo al lungo Saline) dovranno sostituire le attuali postazioni che attualmente ospitano le auto bar nella zona del Cavalluccio marino in via Vulcano. Una rivoluzione per gli operatori che da anni lavorano accanto alla spiaggia.

Le gare. E c’è poi una novità: la “predisposizione dei bandi finalizzati al rilascio delle concessioni sulle aree pubbliche e nei mercati coperti”. Sono oltre cento a Cagliari concessioni in scadenza nel dicembre prossim. Riguardano spazi per il commercio ambulante sulle aree pubbliche, ma soprattutto i box dei vari mercati civici (eccetto quelli di San Benedetto per i quali si dovrà attendere la conclusione dei lavori di riqualificazione della struttura): andranno in gara e saranno assegnate al miglior offerente. Niente più proroghe perché in contrasto con le norme europee e così gli operatori dovranno partecipare ai bandi per l’affidamento. Le concessioni, in base alla direttiva Bolkestein, dovranno essere affidate seguendo una procedura di gara “rispettosa dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità e in base ai criteri selettivi”.

Per i mercati sarà consentito ai partecipanti alle procedure di gara per l’assegnazione dei posteggi nei mercati di Via Quirra, Is Bingias, Sant’Elia e Santa Chiara, di concorrere per due mercati, dei quali uno dei due dovrà essere necessariamente quello di Sant’Elia e Santa Chiara. Mentre per San Benedetto, per il quale è prevista la riqualificazione entro il 2026, la gara è rinviata.

Verranno poi affidati gli spazi concessi ai camion bar per l’emergenza Covid: in viale Colombo (parcheggi fronte ex Mediterraneo trasversali al marciapiede lungo pineta, 2 stalli), Calamosca, (parcheggi e muraglione di accesso alla spiaggia di viale Calamosca, 2 stalli), piazza Giovanni XXIII (area adiacente allo spazio destinato allo bike sharing, 1 stallo), via Cadello (fronte ingresso del parco Monte Claro, 1) stallo viale Europa (Memorial Monte Urpinu, 1) piazza Marco Polo (fronte ingresso Fiera, 2), via San Bartolomeo (sterrato frontale al comando Carabinieri – stazione San Bartolomeo, 2) Marina Piccola, (ingresso parcheggio sterrato, 1), via Vesalio (ingressi del Parco Terramaini, 2) parcheggio del Lazzaretto (1 stallo e parcheggio “Cuore” (2).