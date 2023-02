Cagliari, rivoluzione a Monte Claro: addio al vecchio muro del parco

Un nuovo muro di cinta per il parco di Monte Claro. Non più una barriera, ma un elemento in grado di mettere in relazione, anche visiva, lo spazio verde e i quartieri circostanti. Verrà anche rivisto tutto il perimetro, lungo il quale nasceranno spazi verdi riqualificati, aree relax e piste ciclabili.

La deciso la Città metropolitana di Cagliari che ha pubblicato il bando per gli interventi di riqualificazione e rimodulazione del muro di cinta del parco di Monte Claro (“Al di là del muro: una scommessa di nuova percezione urbana”, è il nome del progetto). Chi si aggiudica la gara dovrà progettare la nuova parete che circonda l’area verde.

La cinta muraria del Parco di Monte Claro misura circa 2 mila e 300 metri ed stata realizzata, oltre 70 anni fa (ed è quindi vincolata dal Codice dei Beni Culturali), in pietra arenaria (del tipo pietra cantone), ed è estremamente degradabile e molto sensibile all’acqua.

Tutto il muro mostra ormai un degrado diffuso e generalizzato. Anche perché la pioggia, il vento e l’umidità che risale dal terreno, oltre alla scarsa manutenzione, hanno causato la decomposizione dell’intonaco (soprattutto nella porzione inferiore sino all’altezza di circa un metro) e fenomeni di erosione.

Particolarmente grave appare la situazione del tratto che va da via Cadello a via dei Valenzani, dove

di recente sono avvenuti due importanti crolli del muro, uno dei quali ha aperto una breccia di circa 40 metri di lunghezza.

La riqualificazione del muro di cinta, decisa dalla Città metropolitana, vuole ora creare un nuovo legame forte e indiscutibile tra verde e città, anche perché il perimetro del progetto dovrà essere ampliato comprendendo anche gli spazi immediatamente adiacenti al muro.

Lo scopo è quello di riqualificare l’area e il suo perimetro, anche dal punto di vista della fruibilità dei percorsi carrabili che lo circondano e restituire alla cittadinanza una parte consistente del patrimonio naturalistico e ambientale del territorio comunale di Cagliari.

L’area di intervento dovrà prevedere la realizzazione da una pista ciclabile, anche di collegamento con il progetto della pista ciclabile interna al parco che verrà realizzata prossimamente, e percorsi pedonali adatti sia alla fruizione del verde sia alla pratica dell’attività sportiva amatoriale.

In particolare, dovranno essere previsti attraversamenti ciclopedonali con il parco e l’abitato

esistente. Lungo i percorsi pedonali per l’attività sportiva amatoriale dovranno essere previsti spazi di sosta attrezzati anche, eventualmente, con attrezzi ginnici per esterni, per il relax e momenti di tranquillità.