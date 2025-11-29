Si è conclusa ieri sera, in un supermercato della zona di via Emanuele Filiberto, la breve fuga di una 53enne di Pirri, già nota alle Forze dell’ordine, che da giorni aveva fatto perdere le proprie tracce dopo essersi allontanata senza permesso dalla comunità terapeutica dove era sottoposta agli arresti domiciliari. I Carabinieri della Stazione di Pirri hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cagliari, che aveva disposto l’aggravamento della misura a seguito della violazione delle prescrizioni.

La donna era coinvolta in un procedimento per atti persecutori e si trovava in una struttura riabilitativa in regime di detenzione domiciliare. Il 17 novembre, però, aveva abbandonato la comunità senza alcuna autorizzazione, rendendosi immediatamente irreperibile. La sua scomparsa aveva attivato un’immediata attività di ricerca: i militari avevano passato al setaccio i luoghi che la 53enne avrebbe potuto frequentare, informando contestualmente l’Autorità giudiziaria dell’evasione.

Alla luce della violazione, il Tribunale aveva disposto la trasformazione della misura sostitutiva in custodia cautelare in carcere. Proprio durante le verifiche svolte nel territorio, i Carabinieri hanno infine individuato la donna all’interno del punto vendita, ponendo fine alla sua fuga durata diversi giorni.

Una volta fermata, la 53enne è stata identificata e accompagnata in caserma per le formalità di rito, quindi trasferita alla Casa Circondariale di Uta, in esecuzione del provvedimento dell’Autorità giudiziaria.