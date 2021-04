I ristoratori, le partite Iva, i baristi e i giostrai invadono piazza Garibaldi a Cagliari. Un solo grido, “basta, vogliamo riaprire”. L’evento organizzato con un tam tam su Facebook da Fabio Macciò ha richiamato decine di persone, arrivate da tutta la Sardegna. La rabbia è molta e gli slogan chiari: “Se dopo un anno siamo ancora rossi avete chiuso le attività sbagliate”, “se lavorare non è un dovere pagare le tasse non è un diritto”. Presenti anche rappresentanti politici, tra consiglieri comunali e assessori. Ma la scena principale è tutta per loro, i lavoratori “Fermi e stremati dal Coronavirus”. Una protesta lunga, durata tutta la mattina, in una Cagliari in zona arancione con lo “spettro” della zona rossa dietro l’angolo.