Incredibile truffa a Santadi, 3mila euro per l’acquisto di una motosega sul web che non arriva: denunciati due coniugi

Ieri a Santadi, a conclusione di una serie di accertamenti investigativi, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato due coniugi conviventi, rispettivamente di 46 anni lui e 47 lei, residenti a Cisterna di Latina, entrambi gravati da precedenti denunce. Sono indiziati del reato di truffa aggravata. I due avevano pubblicato a settembre 2020 sul noto sito di trading online “subito.it” un annuncio concernente l’offerta di una motosega di una nota marca tedesca, ad un prezzo assolutamente accattivante. Un 28enne di Santadi aveva ritenuto molto interessante quell’offerta e si era voluto fidare. Aveva così eseguito bonifici per la somma totale di 3000 euro. Gli anonimi del web gli avevano comunicato che la prima transazione da 1500 euro non era andata a buon fine e lui l’aveva incredibilmente ripetuta. Il prezzo di 1500 euro era di molto inferiore al valore di mercato. L’uomo ha quindi intrapreso un’attesa che lo ha dapprima disilluso e poi condotto alla caserma dei carabinieri. La motosega, ammesso che esista, non è mai stata spedita. I militari hanno preso a cuore la vicenda e sono andati a seguire il flusso di denaro con l’aiuto dell’amministrazione delle Poste e, con l’ausilio dei colleghi laziali, hanno verificato anche a chi fosse in uso l’utenza telefonica utilizzata per il contatto con la vittima del raggiro. E’ quindi emerso incontrovertibilmente che i due coniugi non sono nuovi ad analoghe imprese. Avranno un processo a Cagliari.

Dopo il notevole incremento delle truffe e frodi telematiche verificatosi nel 2020, probabilmente anche a causa della pandemia che ha ristretto le persone nelle loro abitazioni, nel primo trimestre del 2021, in Provincia di Cagliari, questo particolare reato appare essere in netto calo rispetto al trimestre precedente del 18,33% (da 884 a 722). Molto spesso si tratta di campani che truffano dei sardi.