Cagliari, rissa tra donne e calci contro i carabinieri, arrestate ieri e già libere: non è stato convalidato il fermo. 3 donne rispettivamente di 22, 26 e 35 anni, tutte di nazionalità straniera e residenti nel Cagliaritano, sono state protagoniste di una zuffa in una strada della città.

Erano in evidente stato di alterazione psico-fisica determinato, verosimilmente, dall’abuso di sostanze alcoliche. Nel tentativo di sedare la rissa, i militari a loro volta, sono stati aggrediti e oggetto di calci, sputi e spintonamenti da parte di una di loro. Una volta riportata la calma, le donne sono state accompagnate in caserma per gli accertamenti di rito e dichiarate in stato di arresto.

In esito all’udienza di ieri, per due l’arresto per rissa non è stato convalidato, rimane solo deferimento in stato di libertà; mentre è stato convalidato l’arresto di una per resistenza a Pubblico Ufficiale e non è stata disposta alcuna misura.