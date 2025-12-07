Tragedia oggi nei boschi di Enemonzo, in provincia di Udine. Due uomini, 55 e 60 anni, sono morti candendo in una scarpata per circa 30 metri mentre cercavano del vischio. Sembra che uno dei due si sia sporto verso un ramo che purtroppo ha ceduto. L’amico sarebbe caduto nel tentativo di aiutarlo, scivolando a sua volta.

Una terza persona che era in escursione con loro ha chiamato subito i soccorsi- giunti sul posto in elicottero- ma purtroppo non è servito.

Difficili anche le operazioni di recupero dei corpi dei due escursionisti a causa della zona particolarmente difficile da raggiungere e perlustrare.