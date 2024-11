Cagliari, rissa sfiorata al Santissima Trinità per una traversa: un anziano in barella in ambulanza dalle 10 del mattino

Cagliari – Rissa sfiorata al Santissima Trinità tra un operatore sanitario e un soccorritore. Il motivo? La richiesta di una traversa per un anziano in barella dalle 10 del mattino. Grazie al pronto intervento di atri soccorritori, il peggio è, per fortuna, stato evitato.

Alta tensione nell’ospedale cagliaritano, tanti codici rossi al pronto soccorso e lunghe file per tutti gli altri. Tra questi un anziano che dalle 10 del mattino stazionava nella barella di una ambulanza. Erano circa le 19,30 quando un operatore del mezzo di soccorso ha chiesto una traversa a un operatore socio sanitario. Forse sotto stress, come raccontano i presenti, ha reagito male e tra i due operatori sanitari ha prevalso il nervosismo. Per fortuna placato dagli altri soccorritori. Una situazione che mette in evidenza ancora una volta la grande mole di lavoro che avvolge il sistema. “Oggi più che mai”, a detta di chi si prodiga per intervenire prontamente nei casi di emergenza.