Cagliari, schianto in viale Ciusa: due auto distrutte, un venerdì notte di emergenza. Sul posto la Polizia Locale: all’incrocio tra viale Ciusa e via dei Giudicati un crash al semaforo, lampeggianti nella notte e momenti di grande tensione e paura. In un venerdì notte già segnato dalla carambola di Quartucciu e dal caos in via Roma. Gli agenti della Polizia Municipa,e stanno effettuando i rilievi dell’inciente in viale Ciusa, oggi la dinamica sarà più chiara-