Una tranquilla passeggiata per i negozi ha rischiato di finire male per un cittadino, A.D., che a Casteddu Online ha raccontato: “Per l’ennesima volta passeggiando per via Garibaldi sono stato sfiorato da un lavoratore che consegna pasti il quale, a velocità sostenuta, si è permesso di fare lo slalom tra i passanti condizionando pesantemente la sicurezza di chi, come me, passeggiava tranquillamente tra negozi. Ripreso verbalmente, ho chiesto di andare piano ma si è permesso di dirmi volgarmente, con un italiano scorretto: “Cosa vuoi tu? Chi sei tu? Io faccio tutto,vai a …..”

“A quanto pare la definizione di area pedonale con il cartello esposto all’inizio delle vie in questione permette l’ingresso a monopattini, velocipedi e biciclette ma è possibile che dopo che il Comune ha speso denaro pubblico per la creazione di piste ciclabili a uso esclusivo di questi tipo di mezzi permetta che sfreccino tra i passanti? È possibile che il tratto dello shopping pedonale cagliaritano, punto nevralgico per cittadini e turisti, sia gestito in questo modo?”.

Non solo, giunge un appello rivolto alle istituzioni di competenza: “Non aspettiamo che un anziano, un bambino o una qualsiasi persona sia travolta violentemente prima di prendere una decisione o cambiare il cartello che escluda al transito questi mezzi risolvendo, si spera, il problema”.