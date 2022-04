Cagliari, rifiuti e pericoli nel parco giochi smantellato: “Spazzatura e ferri arrugginiti ovunque”

Caos nell’ex area giochi nel parco Giovanni Paolo II di via dei Donoratico a Cagliari. Sino a qualche mese fa c’erano giochi gonfiabili e attrazioni per bambini. Poi, all’improvviso, al divertimento e spensieratezza si è sostituito il degrado. L’area recintata, proprio accanto a uno degli ingressi del giardino, è stata abbandonata ed è disseminata di rifiuti, pezzi di legno, resti di poltrone e di giochi. E i frequentatori del parco della Fonsarda lanciano l’sos: “Una situazione pericolosa, con rifiuti e pericolosi ferri arrugginiti disseminati ovunque. L’area, d’altronde, non è più delimitata ed è accessibile a tutti”, scrive Anto Di Giacomo, che ha anche scattato le foto che ben testimoniano lo scenario di abbandono.

Di chi sono le responsabilità? Tutto il parco è gestito dal Comune di Cagliari, a poca distanza dal parco giochi abbandonato ci sono un locale food e un chiosco: il gestore non ha nulla a che fare con l’area dedicata ai bambini. I frequentatori del parco sperano, presto, che l’immondezza sia portata via e che la zona venga messa in sicurezza.