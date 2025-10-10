Cagliari, rete idrica a gruviera e nuova interruzione del bene primario. Roberto Mura: “È una vergogna senza fine”.

Città in ostaggio “di interventi che stanno peggiorando visibilmente e quotidianamente la qualità della vita dei cittadini.

L’amministrazione resta a guardare”: esprime così il consigliere il suo rammarico verso la situazione che da tempo affligge anche il capoluogo sardo. La rete idrica perde acqua quasi ovunque, strade allagate come fiumi in piena e rubinetti a secco. Impossibile riportare tutti i guasti segnalati dai cittadini, ogni giorno più falle si presentano sotto i piedi dei passanti.

Le richieste: un intervento da parte dell’amministrazione comunale per sensibilizzare l’ente che ha in gestione l’acqua al fine di un operato mirato e risolutivo del problema.