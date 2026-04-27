Cagliari, disavventura per una cliente: trovato l’accordo tra l’azienda e la ditta dei trasporti.

Si è risolta nel giro di poche ore la vicenda che oggi ha visto protagonista Raffaella Aschieri, una cliente cagliaritana rimasta senza divano letto a causa di un problema al momento della consegna.

La donna aveva acquistato e regolarmente pagato il mobile presso il punto vendita, concordando la consegna a domicilio. Al momento di saldare il costo del trasporto, però, un malfunzionamento della carta ha impedito il pagamento tramite POS. In assenza di una transazione riuscita, la ditta incaricata ha quindi deciso di smontare il divano appena installato e portarlo via.

Secondo quanto riferito, in un primo momento alla cliente sarebbe stato comunicato che, per ottenere una nuova consegna, avrebbe dovuto sostenere nuovamente i costi del trasporto.

La situazione ha provocato forte disagio: la cliente, rimasta senza letto dopo aver già smaltito il precedente in vista dell’arrivo del nuovo divano, si è detta sgomenta. Ha poi trovato una soluzione temporanea.

Nel corso della giornata, tuttavia, è arrivata la svolta. I responsabili dell’azienda si sono attivati contattando la ditta incaricata e individuando una soluzione condivisa.

Il divano letto verrà riconsegnato domani mattina alle 10 e la cliente sosterrà il costo di un solo trasporto, senza ulteriori addebiti.

L’azienda, realtà consolidata nel territorio, sottolinea da parte sua l’attenzione al servizio clienti: tra gli elementi di cui i proprietari si dichiarano più orgogliosi vi è proprio la cura della soddisfazione del cliente, perseguita anche attraverso specifici percorsi di formazione del personale.

Dalla stessa azienda viene inoltre precisato che, al momento dell’acquisto, la cliente era stata informata sia del costo del trasporto sia della possibilità di effettuare il pagamento in contanti.

La vicenda, che aveva creato disagi nell’immediato, si chiude dunque con un accordo tra le parti e con il ripristino del servizio già nelle prossime ore.