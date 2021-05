Cagliari, ressa in via Roma per Sant’Efisio: la foto di Truzzu scatena la bufera

L’assembramento in via Roma attorno al Santo. E lo scatto, pubblicato nella pagina istituzionale del sindaco, che ritrae il primo cittadino tra giornalisti e folla scatena un putiferio. Quasi 3 mila commenti e quasi tutti di cittadini sdegnati per la folla presente in barba alle prescrizioni anti Covid e al fatto che Stampace fosse stata dichiarata super rossa la mattina del primo maggio.

Cos’è accaduto? Ad accompagnare il santo lungo il corteo una cinquantina di agenti delle forze dell’ordine più decine di fedeli (venti o trenta almeno) che hanno seguito il camion col simulacro da piazza Sant’Efisio, via Azuni e piazza Yenne. La ressa si è verificata in via Roma, perché dei quasi 50 giornalisti e fotografi accreditati, molti son rimasti davanti a palazzo Bacaredda per immortalare il saluto del sindaco Truzzu, che attendeva il Santo in strada assieme all’assessore al Turismo Sorgia e ai due vicepresidenti del consiglio comunale Maxia e Cocco Ortu dopo aver steso sa ramadura, a Sant’Efisio. Giornalisti, fedeli e agenti si sono dunque concentrati per pochi minuti. Il primo cittadino ha anche chiesto ai funzionari della questura (responsabili della gestione della sicurezza) di far allontanare le persone non autorizzate. Ma le immagini del gruppone, scattate e rimbalzate velocemente su social, hanno acceso feroci polemiche. “Il Sindaco di Comune di Cagliari Pagina Istituzionale l’anno scorso scioccava la città (e mezza Italia) per i suoi cartelloni”, ha attaccato l’ex assessore allo Sport Yuri Marcialis, “e oggi, dietro suggerimento della Meloni, diventa iper permissivista (verso una parte della popolazione) permettendo e assecondando assembramenti in pieno centro cittadino.

Il sindaco ha cambiato idea? Non saprei, immagino che entrambe le sue posizioni (diametralmente opposte) siano state dettate da scelte politiche utili a nascondere l’immobilismo dell’amministrazione, nella speranza di accrescere la sua popolarità, tra le più basse d’Italia.