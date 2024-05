Cagliari, residenti in rivolta a Villanova: “Concerto coi bonghi in piazza fino a tarda notte” -VIDEO

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Ed in quella che viene definita la piazza più bella della città simbolo del quartiere di Villanova, ad anche della città, un gruppo di annoiati ed improvvisati artisti decide se, come e quando gli abitanti della piazza potranno o meno andare a letto. Il tutto nella più totale indifferenza”. La denuncia è del comitato Vivere a Villanova che nella propria pagina Facebook ha denunciato il concerto di bonghi che ha tenuto svegli gli abitanti della zona fino a tarda notte. “E dopo una giornata di festa, di svago, di ricerca di riposo, giornata anche pesante per la città stessa, vista la ricorrenza del martire Efisio, tutto appare lecito e tollerabile. E così per la piazza san Domenico inizia l’anteprima dell’estate e si mettono a dura prova i nervi di chi ha la sfortuna di abitarla. Ma si capisce anche la creanza e l’educazione, a suon di bonghi alla mezzanotte di un nuovo giorno lavorativo”.