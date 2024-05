Tragedia ad Assemini, travolto da un bus mentre era in bicicletta: muore un 76enne

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia questa mattina ad Assemini. Stava attraversando un incrocio a bordo della sua bicicletta quando è stato travolto e ucciso da un bus del Ctm, lo snodato 9. Per l’anziano, 76 anni, non c’è stato nulla da fare: inutili i soccorsi, inutile la corsa del 118. Gli agenti della polizia municipale sono ora al lavoro per accertare cause e responsabilità dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto poco dopo le 11,30 all’incrocio tra via Po e via Sarcidano. Il ciclista stava percorrendo via Po in direzione del centro di Assemini e mentre attraversava l’incrocio è stato travolto dal mezzo pubblico, finendo sotto la parte anteriore. L’autista si è subito fermato per soccorrere il ciclista. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia locale e un’ambulanza del 118. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita al 76enne, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.