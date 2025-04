Cagliari regina delle vacanze di Pasqua in Sardegna per i turisti di tutto il mondo. Secondo i dati del report di Jetcost, motore di ricerca di voli e hotel, le ricerche per voli e hotel verso la Sardegna sono aumentate rispettivamente del 5% e dell’8% rispetto al 2024, segnando un trend positivo per l’isola.

In particolare, Cagliari ha ottenuto risultati sorprendenti, entrando nella top 30 delle destinazioni più desiderate dai turisti internazionali. La città capoluogo della Sardegna è infatti la 10ª scelta tra i viaggiatori francesi, l’11ª per tedeschi e portoghesi, la 13ª per gli olandesi e spagnoli e la 14ª per i britannici. Complessivamente, Cagliari si posiziona al 27° posto tra le città più ricercate per la Pasqua, confermandosi come una delle principali mete turistiche in Italia e all’estero.

Anche Olbia, la seconda città sarda per importanza, risulta particolarmente apprezzata. La destinazione ha registrato ottimi piazzamenti nelle ricerche, posizionandosi all’8ª scelta per i turisti tedeschi, al 10° posto per gli olandesi, all’11° per i francesi e al 15° per portoghesi e spagnoli.

“È una grande notizia – commenta Ignazio Ciarmoli, direttore marketing di Jetcost – vedere che l’interesse dei turisti per la Sardegna si mantenga forte anche per la Settimana Santa 2025. In un anno da record per le ricerche di voli e hotel, Cagliari e Olbia continuano a emergere come destinazioni di punta. I turisti scelgono l’isola non solo per i prezzi competitivi rispetto ad altre città, ma anche per le sue ricchezze culturali, le bellezze naturali e una variegata offerta gastronomica. I buoni servizi e l’ospitalità sarda, insieme alla qualità degli hotel, continuano a conquistare un numero sempre crescente di viaggiatori italiani ed europei”.