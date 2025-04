I commercianti e ristoratori del corso Vittorio Emanuele a Cagliari contro il Comune. Confcommercio Sud Sardegna esprime forte preoccupazione per la “totale assenza” di risposte da parte del comune di Cagliari, della provincia e della Motorizzazione Civile su due questioni di rilevante impatto per il settore della ristorazione e del commercio. Da tempo l’associazione riceve segnalazioni da operatori e cittadini che chiedono un intervento di disinfestazione nell’area della centralissima Corso Vittorio Emanuele, di competenza della provincia. Nonostante le ripetute sollecitazioni, gli uffici competenti non hanno fornito alcun riscontro.

Parallelamente, continua l’assenza di chiarimenti da parte del comune di Cagliari e della Motorizzazione Civile sulla normativa relativa ai carichi e scarichi veicolari. L’incertezza sulla classificazione di alcuni veicoli come autocarri ha portato a sanzioni inaspettate per gli operatori, senza che le richieste di delucidazione abbiano ricevuto risposte. “Non è accettabile che le istituzioni ignorino temi fondamentali per il commercio e la ristorazione”, dichiara il presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna, Emanuele Frongia. “Gli esercenti e i cittadini meritano un dialogo chiaro e costruttivo. Chiediamo un intervento immediato per risolvere queste criticità e garantire condizioni adeguate a chi opera nel settore”.