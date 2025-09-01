La Polizia ha sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di soggiorno nel comune di Cagliari per la durata di 3 anni, un uomo, un 39enne residente nel territorio del Sud Sardegna noto alle Forze dell’ordine per essersi reso responsabile di numerosi reati contro il patrimonio, in materia di armi e di stupefacenti, a partire dal 2009.

La sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, misura di prevenzione personale, è stata sottoposta alla valutazione dell’Autorità Giudiziaria dal Questore di Cagliari.

L’uomo, già destinatario del provvedimento dell’avviso orale del Questore di Cagliari, alla luce dell’accertata pericolosità sociale, nel corso del 2024 era stato più volte denunciato all’Autorità Giudiziaria dalla Squadra Volanti della Questura, per le ipotesi di reato di ricettazione e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, commessi nel territorio della città di Cagliari.

Pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti della pericolosità qualificata, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’applicazione della misura.