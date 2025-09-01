Odissea senza fine per il paziente di Selargius in attesa, da settimane, di essere operato: necessario il ricovero oltremare.

Dopo un arresto cardiaco a giugno e il ricovero al policlinico di Monserrato, si è reso necessario il trasferimento al Mater Olbia e, poi, a Sassari: il team della clinica chirurgica ha disposto il trasferimento a Padova per un delicato intervento salvavita e il trasferimento sarebbe dovuto essere effettuato oggi. Ma niente da fare: quando il paziente era già nella barella pronto per raggiungere l’elisoccorso, il mezzo è stato chiamato per un’altra emergenza. I familiari dell’uomo sperano che domani sia il giorno decisivo e che il proprio caro possa essere trasferito a Padova.

La sorella Francesca Conti è in ansia e molto preoccupata per le sorti del fratello Massimo: “È dimagrito tantissimo, sofferente e più i giorni passano e peggio è. Come è possibile che oggi sia saltato il trasferimento? Anche mio fratello è un caso urgente, questo intervento è indispensabile per la sua vita”.