Vespe ssiatiche anche a Serdiana: in programma per domani un intervento di disinfestazione da parte della Pro Service. Insetti particolarmente aggressivi e potenzialmente pericolosi sono stati individuati anche in paese. Il Comune raccomanda ai cittadini di segnalare eventuali alveari presenti in aree pubbliche. Per quanto riguarda invece le aree private, si raccomanda di rivolgersi a ditte specializzate oppure, in caso di situazioni di grave rischio, contattare i Vigili del Fuoco: “La collaborazione di tutti è fondamentale per garantire la sicurezza della comunità”.

Riapre intanto il parco della Ex Vetreria a Pirri.

Dopo l’intervento di disinfestazione nella giornata di ieri, gli operatori della Proservice hanno effettuato una nuova verifica oggi alle 7.30: la presenza della vespa orientale è stata riscontrata in maniera sporadica, nella norma rispetto a una specie ormai stabilmente presente sui territori.

L’Amministrazione comunale ha disposto, insieme all’intervento di disinfestazione mirato svolto nel pomeriggio di ieri, ulteriori verifiche e monitoraggi su tutti i parchi e le aree verdi cittadine.