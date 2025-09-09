Ancora ratti e blatte a spasso per il quartiere La Vega. A denunciarlo è un lettore, N.Z., che racconta un episodio avvenuto poche ore fa: “Poco prima di pranzo passavo per via Istria, quando ho visto in lontananza la sagoma di quello che sembrava un ratto intento a rovistare tra i mastelli dell’umido. Avvicinandomi ho potuto constatare che si trattava davvero di un ratto, per di più spelacchiato e con l’aspetto di avere la rogna. Appena ci ha notato, si è infilato sotto le auto parcheggiate e si è dileguato”. Il lettore sottolinea come la situazione non sia isolata, collegandola ai cantieri aperti nelle ultime settimane nella vicina via Liguria: “Credo che i lavori in corso stiano disturbando la fauna locale: ho notato, sempre in via Liguria, numerose blatte che scorrazzavano tranquille in pieno giorno”. Una segnalazione che riporta l’attenzione sulla necessità di maggiori interventi per garantire igiene e decoro urbano.