Tragedia oggi a Genova. Una donna di 70 anni stamattina a Genova è morta travolta da un auto in sosta che improvvisamente si è messa in movimento. Stando a quanto ricostruito da Genova Today, la signora stava camminando sul marciapiede vicino alla farmacia San Rocco quando la vettura si è mossa, schiacciandola contro il muro senza lasciarle scampo.

L’auto si trovava parcheggiata lì vicino e probabilmente si è disinserito il freno a mano. Poi, complice la pendenza, è successo l’inevitabile. Ad allertare i soccorsi un medico che ha assistito alla scena ma per la donna era ormai troppo tardi.