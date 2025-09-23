Nel corso della nottata, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti in via Sant’Alenixedda a seguito della richiesta di alcuni passanti, che stavano prestando aiuto a un 48enne, disoccupato e senza fissa dimora, nato a San Gavino Monreale. L’uomo ha riferito di essere stato poco prima colpito con dei pugni e derubato della propria bicicletta. Grazie alla tempestività dell’intervento e alle indicazioni fornite dalla vittima, i militari hanno diramato nell’immediatezza le ricerche, individuando poco dopo in piazza Giovanni XXIII un 43enne, disoccupato e senza fissa dimora, nato a Cagliari e già noto alle Forze di Polizia, ancora in possesso della bicicletta rapinata che è stata recuperata e restituita all’avente diritto.

Il 43enne è stato tratto in arresto per rapina e, ultimate le formalità di rito, trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando in attesa del giudizio con rito direttissimo, attualmente in corso su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.