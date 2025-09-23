Da tempo i legittimi affittuari di un complesso residenziale comunale avevano segnalato la presenza di una coppia—un 60enne, disoccupato, nato e residente a Sant’Antioco, e la compagna convivente 48enne, entrambi già noti alle forze di polizia —che, priva di qualsiasi titolo, aveva occupato e trasformato cantine e alcuni locali comuni in una vera e propria unità abitativa abusiva. Le sollecitazioni rivolte al Comune non avevano trovato un’immediata soluzione; la vicenda è stata pertanto portata dalla stessa amministrazione all’attenzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto, dott. Giuseppe Castaldo, cui, per l’occasione, ha preso parte anche il Sindaco.

In quella sede è stato concordato il rafforzamento dei servizi già svolti dalla Stazione Carabinieri di Sant’Antioco, con l’obiettivo di ripristinare la legalità e di affrontare la problematica alla radice. A partire da aprile 2025, la Stazione ha quindi avviato un articolato percorso di accertamenti, documentando il perdurante stato di occupazione in assenza delle previste procedure comunali di assegnazione e accertando, contestualmente, che all’interno dei locali si stava sviluppando un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.