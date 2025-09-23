Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Carbonia hanno tratto in arresto un 50enne, operaio, nato e residente a Carbonia, già noto alle Forze di Polizia, indiziato del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’azione trae origine da un’attività informativa condotta dai militari di Stazione che, raccogliendo alcune segnalazioni dal territorio e sviluppando mirati riscontri, hanno progressivamente delineato abitudini, orari e modalità di movimento dell’uomo. La conoscenza puntuale del contesto cittadino ha consentito di programmare servizi di osservazione discreta e di intervento, finalizzati a verificare i sospetti maturati. Una volta consolidato il quadro indiziario, i Carabinieri hanno deciso di procedere al controllo dell’interessato e alla successiva perquisizione personale e domiciliare.

Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro complessivi 23,63 grammi di cocaina, 1,56 grammi di hashish e 298 grammi di marijuana, oltre a due bilancini di precisione e alla somma in contanti di 2.880 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Ultimate le attività di repertazione e sequestro, l’uomo è stato dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’odierna udienza di convalida con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.